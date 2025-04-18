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Смужки хірургічні Омністріп (Surgical strips Omnistrip)
Смужки хірургічні Омністріп (Surgical strips Omnistrip)
Харків
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березівка, вул. Танасчишина, 61
499.5 км
СМУЖКА ДЛЯ БЕЗШОВНОГО ЗАКРИТТЯ РАН OMNISTRIP® 12 мм х 101 мм №1
Paul Hartmann
56,13
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Юридика, 1
792.0 км
СМУЖКА ДЛЯ БЕЗШОВНОГО ЗАКРИТТЯ РАН OMNISTRIP® 6 мм х 38 мм №300
Paul Hartmann
42,40
грн
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