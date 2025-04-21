Київ
Атопі інтенсив крем насичений Гірудо дерм атопік програм (Atopi intensive saturated cream Hirudo derm atopic program)

Атопі інтенсив крем насичений Гірудо дерм атопік програм (Atopi intensive saturated cream Hirudo derm atopic program)

Миколаїв (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 91 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
203,50
Економія при броні: -23,81 грн
179,69 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
206,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
213,05
Економія при броні: -8,31 грн
204,74 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
206,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
217,48
Економія при броні: -13,33 грн
204,15 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
213,72
Економія при броні: -9,14 грн
204,58 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
206,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
151,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
206,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
206,10 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
207,10
Економія при броні: -43,79 грн
163,31 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
156,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
205,79
Економія при броні: -47,14 грн
158,65 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
147,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
160,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
202,61
Економія при броні: -39,35 грн
163,26 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
206,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
203,07
Економія при броні: -46,03 грн
157,04 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
144,98 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
206,81
Економія при броні: -48,28 грн
158,53 грн
ГоловнаКошикОбране