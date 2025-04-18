Атопі інтенсив крем насичений Гірудо дерм атопік програм (Atopi intensive saturated cream Hirudo derm atopic program)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 484 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
206,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
205,48
Економія при броні: -33,75 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
203,89
Економія при броні: -10,96 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
206,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
201,22
Економія при броні: -9,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
206,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
199,48
Економія при броні: -7,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
212,66
Економія при броні: -8,22 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
206,10 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
1.8 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
206,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
204,39
Економія при броні: -12,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
201,62
Економія при броні: -8,69 грн