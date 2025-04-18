Атопі інтенсив крем насичений Гірудо дерм атопік програм (Atopi intensive saturated cream Hirudo derm atopic program)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 237 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
200,32
Економія при броні: -28,18 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
201,03
Економія при броні: -28,05 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
206,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
200,53
Економія при броні: -37,99 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
202,66
Економія при броні: -17,75 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
203,94
Економія при броні: -19,03 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон