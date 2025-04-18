Київ
Атопі інтенсив крем насичений Гірудо дерм атопік програм (Atopi intensive saturated cream Hirudo derm atopic program)

Атопі інтенсив крем насичений Гірудо дерм атопік програм (Atopi intensive saturated cream Hirudo derm atopic program)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 237 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
185,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
200,32
Економія при броні: -28,18 грн
172,14 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
187,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
201,03
Економія при броні: -28,05 грн
172,98 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
157,28 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
165,96 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
166,91 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
166,94 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
206,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
200,53
Економія при броні: -37,99 грн
162,54 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
157,59 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
168,68 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
188,69 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
183,73 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
189,41 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
202,66
Економія при броні: -17,75 грн
184,91 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
165,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
203,94
Економія при броні: -19,03 грн
184,91 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
178,42 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНВО Біокон
178,90 грн
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