Крем Від пролежнів (Cream From bedsores)
Крем Від пролежнів (Cream From bedsores)
Дніпро
(адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Дніпро
Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
2.5 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ВІД ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
172,50
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ВІД ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
172,50
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ВІД ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
210,06
Економія при броні:
-7,18 грн
202,88
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 3
4.3 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ВІД ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
172,50
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ВІД ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
185,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
4.9 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ВІД ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
172,50
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
5.1 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ВІД ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
172,50
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 12-Б
5.8 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ВІД ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
172,50
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 98
6.5 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ВІД ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
172,50
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
6.7 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ВІД ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
172,50
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 23-К
8.8 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ВІД ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
172,50
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Семафорна, 26
13.2 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ВІД ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
172,50
грн
Забронювати
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
13.2 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ВІД ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
243,61
Економія при броні:
-8,89 грн
234,72
грн
Забронювати
В містах поряд
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-А
11.6 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ВІД ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
172,50
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Підгородне, вул. Шосейна, 74
16.4 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ВІД ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
172,50
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4-А
26.2 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ВІД ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
185,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Миру, 17
26.7 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ВІД ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
185,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Синельникове, вул. Садова, 2-А
44.7 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ВІД ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
172,50
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
64.2 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ВІД ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
196,00
грн
Забрати 29.08 після 16:00
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
64.4 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ВІД ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
185,00
Економія при броні:
-16,00 грн
169,00
грн
Забронювати
Показати більше
