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Аргілайф розчин для інфузій 42 мг/мл флакон 100 мл в пачці, №1 - Запоріжжя (512058) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
184,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
184,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
184,20 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
194,00
Економія: -24,00 грн
170,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
184,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
184,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
200,93
Економія: -20,75 грн
180,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
192,45 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
184,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
201,11
Економія: -29,76 грн
171,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
184,20 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
184,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
184,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
194,08
Економія: -25,32 грн
168,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
180,20
Економія: -11,00 грн
169,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
184,20 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
184,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
184,20 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
184,20 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
184,20 грн