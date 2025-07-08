Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
686,83
Економія при броні: -24,18 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
687,17
Економія при броні: -24,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
590,13
Економія при броні: -37,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
684,51
Економія при броні: -96,06 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
289,19
Економія при броні: -11,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
718,41
Економія при броні: -56,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
320,54
Економія при броні: -42,53 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
694,79
Економія при броні: -31,76 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
594,64
Економія при броні: -38,64 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
728,50
Економія при броні: -65,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
707,94
Економія при броні: -44,92 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.7 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
641,20
Економія при броні: -84,48 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
486,00
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
287,23
Економія при броні: -47,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
3.7 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
686,50
Економія при броні: -23,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
587,53
Економія при броні: -106,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
580,88
Економія при броні: -112,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
700,71
Економія при броні: -38,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
687,06
Економія при броні: -24,51 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
688,99
Економія при броні: -26,75 грн