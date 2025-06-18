Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
592,58
Економія при броні: -30,68 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
664,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
689,89
Економія при броні: -27,11 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
664,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
712,08
Економія при броні: -49,86 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
664,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
664,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
664,20 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
664,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
594,76
Економія при броні: -24,68 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
603,71
Економія при броні: -33,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
303,09
Економія при броні: -11,88 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
664,20 грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
3.6 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
664,20 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
664,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
653,10
Економія при броні: -74,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
601,18
Економія при броні: -18,25 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
699,84
Економія при броні: -117,42 грн