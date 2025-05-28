Харків (адресу не вказано)
Доступно в 130 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
664,20 грн
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
664,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
2.2 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Москалівська, 61
2.5 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
664,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
4.3 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 27
4.4 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
699,98
Економія при броні: -37,59 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Григорівське, 32
4.5 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
690,40
Економія при броні: -30,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153-А
4.7 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.8 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
664,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
664,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
4.9 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 179
5.1 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 32-Б
5.1 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
664,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
5.1 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
664,20 грн