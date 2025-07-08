Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках у Чернігів
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
664,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
664,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
650,10
Економія при броні: -65,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
580,77
Економія при броні: -33,81 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
664,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
664,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
664,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
582,10
Економія при броні: -35,14 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
664,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
287,98
Економія при броні: -14,63 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
581,90
Економія при броні: -34,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
664,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
585,15
Економія при броні: -38,45 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
664,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
664,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
594,50
Економія при броні: -23,96 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Кольпофлор супозиторії вагінальні №12
Цидоніа
664,20 грн