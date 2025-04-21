Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гіаль-Ероз супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
273,39
Економія при броні: -44,02 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Гіаль-Ероз супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
597,71
Економія при броні: -132,41 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Гіаль-Ероз супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Гіаль-Ероз супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
543,14
Економія при броні: -84,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Гіаль-Ероз супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
562,38
Економія при броні: -16,58 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Гіаль-Ероз супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
545,27
Економія при броні: -109,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Гіаль-Ероз супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
606,34
Економія при броні: -60,62 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Гіаль-Ероз супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
582,49
Економія при броні: -36,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Гіаль-Ероз супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
577,32
Економія при броні: -31,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Гіаль-Ероз супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
291,41
Економія при броні: -18,45 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Гіаль-Ероз супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Гіаль-Ероз супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
268,27
Економія при броні: -41,52 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Гіаль-Ероз супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Гіаль-Ероз супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
579,64
Економія при броні: -33,07 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
Гіаль-Ероз супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Гіаль-Ероз супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
541,27
Економія при броні: -61,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Гіаль-Ероз супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
571,16
Економія при броні: -25,12 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Гіаль-Ероз супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
544,18
Економія при броні: -90,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Гіаль-Ероз супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
597,31
Економія при броні: -143,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
Гіаль-Ероз супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
607,55
Економія при броні: -60,98 грн