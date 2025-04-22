Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках у Чернігів
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Гіаль-Ероз супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
569,40
Економія при броні: -94,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гіаль-Ероз супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
573,17
Економія при броні: -27,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Гіаль-Ероз супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
564,49
Економія при броні: -17,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Гіаль-Ероз супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
551,92
Економія при броні: -33,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Гіаль-Ероз супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
589,81
Економія при броні: -109,84 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Гіаль-Ероз супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Гіаль-Ероз супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
544,75
Економія при броні: -64,78 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Козацька, 3-А
1.9 км
Гіаль-Ероз супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
Гіаль-Ероз супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
553,48
Економія при броні: -34,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Гіаль-Ероз супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
218,44
Економія при броні: -10,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Гіаль-Ероз супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
551,92
Економія при броні: -96,22 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167-А
2.7 км
Гіаль-Ероз супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
2.9 км
Гіаль-Ероз супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
3.1 км
Гіаль-Ероз супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
544,80
Економія при броні: -56,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
Гіаль-Ероз супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
470,97
Економія при броні: -24,93 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Космонавтів, 9
3.2 км
Гіаль-Ероз супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
569,40
Економія при броні: -94,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 18
3.6 км
Гіаль-Ероз супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.1 км
Гіаль-Ероз супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
549,53
Економія при броні: -31,56 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Незалежності, 56
5.0 км
Гіаль-Ероз супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 7
64.6 км
Гіаль-Ероз супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
567,13
Економія при броні: -21,18 грн