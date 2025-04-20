Львів (адресу не вказано)
Доступно в 82 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Гіаль-Мено супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
594,17
Економія при броні: -121,52 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Гіаль-Мено супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
558,50
Економія при броні: -103,90 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Гіаль-Мено супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
536,26
Економія при броні: -88,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Гіаль-Мено супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
586,58
Економія при броні: -124,58 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Гіаль-Мено супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Гіаль-Мено супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
573,80
Економія при броні: -119,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Гіаль-Мено супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
573,40
Економія при броні: -118,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Гіаль-Мено супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
558,50
Економія при броні: -103,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Гіаль-Мено супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
286,90
Економія при броні: -59,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Гіаль-Мено супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
573,80
Економія при броні: -119,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Гіаль-Мено супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
286,90
Економія при броні: -59,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Гіаль-Мено супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
537,18
Економія при броні: -88,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Гіаль-Мено супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
574,60
Економія при броні: -120,00 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
1.0 км
Гіаль-Мено супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Гіаль-Мено супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
573,80
Економія при броні: -119,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Гіаль-Мено супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
597,90
Економія при броні: -143,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Гіаль-Мено супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
574,60
Економія при броні: -120,00 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Гіаль-Мено супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
573,80
Економія при броні: -119,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
1.2 км
Гіаль-Мено супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
573,80
Економія при броні: -119,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Гіаль-Мено супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
589,09
Економія при броні: -126,19 грн