Харків (адресу не вказано)
Доступно в 128 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Гіаль-Мено супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Гіаль-Мено супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
555,53
Економія при броні: -96,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Гіаль-Мено супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
557,52
Економія при броні: -21,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Гіаль-Мено супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
578,73
Економія при броні: -120,42 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Гіаль-Мено супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
279,81
Економія при броні: -12,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Гіаль-Мено супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
281,94
Економія при броні: -14,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Гіаль-Мено супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
558,43
Економія при броні: -100,33 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Гіаль-Мено супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
534,78
Економія при броні: -76,68 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Гіаль-Мено супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
579,10
Економія при броні: -104,04 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Гіаль-Мено супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Гіаль-Мено супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
590,99
Економія при броні: -118,53 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Гіаль-Мено супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Гіаль-Мено супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
573,95
Економія при броні: -115,09 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Гіаль-Мено супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
286,90
Економія при броні: -60,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Гіаль-Мено супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
593,92
Економія при броні: -58,41 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Гіаль-Мено супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
591,83
Економія при броні: -56,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
Гіаль-Мено супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
596,26
Економія при броні: -130,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Гіаль-Мено супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
565,36
Економія при броні: -29,63 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Гіаль-Мено супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
587,22
Економія при броні: -121,25 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
3.8 км
Гіаль-Мено супозиторії вагінальні №10
Цидоніа
558,50
Економія при броні: -106,30 грн