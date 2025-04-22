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Моксетеро (Moksetero)
Моксетеро (Moksetero)
Чернігів
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Погребище, вул. Вінницька, 12-Б
266.0 км
Моксетеро таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Гетеро Драгс
302,51
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кобеляки, вул. Мільйонна, 16/2
332.9 км
Моксетеро таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Гетеро Драгс
302,51
грн
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Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Козацька, 2
338.3 км
Моксетеро таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Гетеро Драгс
302,51
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
473.2 км
Моксетеро таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Гетеро Драгс
362,99
Економія при броні:
-19,99 грн
343,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Золочів, вул. Пачовського, 1
488.1 км
Моксетеро таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Гетеро Драгс
363,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 4
500.0 км
Моксетеро таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Гетеро Драгс
302,51
грн
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