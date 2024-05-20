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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ ФІКСУЮЧИЙ PEHA-FIX® 12 см х 4 м, №1 - Львів (574658) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (5)
20,63
Економія: -2,60 грн
18,03 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (3)
27,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (2)
22,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (7)
26,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (6)
26,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
Всього: упаковка (18)
21,94 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Першотравневе, вул. Вишнева, 2-А
Всього: упаковка (7)
29,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
Всього: упаковка (20)
28,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом