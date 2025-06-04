Кодалі крем-скраб (Caudalie cream-scrub)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Вінниця
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Оводова Миколи, 51
1.7 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
5.5 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
В містах поряд
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
181.2 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Молодіжна, 7
187.4 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, просп. Мартинова, 12
187.8 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
189.7 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
191.3 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
191.4 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
192.0 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 96
192.5 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
194.2 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, 1
194.6 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
194.8 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
196.6 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
196.6 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
196.6 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
196.8 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
196.8 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Олександра Олеся, 2-Б
197.1 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
197.1 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie