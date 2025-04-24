Кодалі крем-скраб (Caudalie cream-scrub)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Одеса
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
4.1 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
345.0 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
348.3 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
366.2 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
394.6 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
394.9 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
398.6 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
428.9 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
430.1 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
434.1 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
434.7 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
434.7 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Молодіжна, 7
435.5 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, просп. Мартинова, 12
435.7 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
436.9 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 158-Г
437.0 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 170/172
437.1 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
437.4 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
437.8 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
438.5 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie