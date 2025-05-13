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Кодалі крем-скраб (Caudalie cream-scrub)
Кодалі крем-скраб (Caudalie cream-scrub)
Миколаїв
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
255.7 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
832,40
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
279.9 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
832,40
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
285.5 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
1032,20
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
285.9 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
1032,20
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
289.8 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
832,40
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Оводова Миколи, 51
365.0 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
999,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
367.0 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
832,40
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
387.1 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
851,00
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
393.1 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
1032,20
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
397.5 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
999,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 158-Г
399.0 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
832,40
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
399.9 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
1032,20
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
400.1 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
832,40
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
400.1 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
925,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
400.9 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
925,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
401.4 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
832,40
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 170/172
401.5 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
925,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
402.0 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
1032,20
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Молодіжна, 7
402.3 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
832,40
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, просп. Мартинова, 12
402.4 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
832,40
грн
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