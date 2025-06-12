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Кодалі крем-скраб (Caudalie cream-scrub)
Кодалі крем-скраб (Caudalie cream-scrub)
Кривий Ріг
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
125.8 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
765,80
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
138.0 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
1110,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
138.3 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
1032,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
141.7 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
765,80
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
198.0 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
765,80
грн
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Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
255.5 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
851,00
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
311.4 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
833,55
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
311.9 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
833,49
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
312.5 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
830,93
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 56 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
313.0 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
825,96
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
324.0 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
826,14
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
340.3 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
1032,20
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
341.5 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
999,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 158-Г
342.2 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
765,80
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
342.2 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
999,00
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
346.7 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
1110,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
346.8 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
851,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
347.2 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
765,80
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
348.1 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
1032,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
348.2 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
851,00
грн
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