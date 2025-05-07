Кодалі крем-скраб (Caudalie cream-scrub)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
185.9 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
190.5 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
191.1 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
248.8 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
307.9 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
378.9 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
392.0 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 158-Г
400.5 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
405.5 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
407.5 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
408.4 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
408.5 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
408.6 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
408.9 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
409.0 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
409.2 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
409.5 км
КОДАЛІ НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-СКРАБ 203 75 мл №1
Caudalie