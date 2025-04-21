Альфаполістатин (Alphapolistatin)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 76 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
432,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
432,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
447,39
Економія при броні: -62,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
432,30 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
432,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
443,13
Економія при броні: -57,94 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
440,87
Економія при броні: -55,68 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
455,50
Економія при броні: -56,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
432,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
452,51
Економія при броні: -67,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
444,23
Економія при броні: -58,84 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
432,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
448,00
Економія при броні: -65,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
458,81
Економія при броні: -76,71 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
432,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
432,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
432,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
454,54
Економія при броні: -72,44 грн