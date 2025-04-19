Альфаполістатин (Alphapolistatin)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 159 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
460,41
Економія при броні: -29,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
434,28
Економія при броні: -16,09 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
447,76
Економія при броні: -72,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
453,35
Економія при броні: -77,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
432,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
432,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
297,58
Економія при броні: -10,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
443,38
Економія при броні: -67,55 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
432,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
451,27
Економія при броні: -20,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
453,76
Економія при броні: -24,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
454,45
Економія при броні: -48,45 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
449,05
Економія при броні: -17,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
452,42
Економія при броні: -76,64 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм