Альфаполістатин (Alphapolistatin)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
451,60
Економія при броні: -21,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
432,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
449,23
Економія при броні: -18,62 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
432,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
453,82
Економія при броні: -64,71 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
445,04
Економія при броні: -55,93 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
432,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
432,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
432,30 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
432,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
452,11
Економія при броні: -74,53 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
461,75
Економія при броні: -84,17 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
453,20
Економія при броні: -75,35 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
447,60
Економія при броні: -70,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
297,50
Економія при броні: -45,76 грн