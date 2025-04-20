Альфаполістатин (Alphapolistatin)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 134 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
432,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
432,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
432,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
432,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
454,11
Економія при броні: -69,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
447,81
Економія при броні: -63,31 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
455,20
Економія при броні: -63,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
294,21
Економія при броні: -32,62 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
455,20
Економія при броні: -63,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
455,20
Економія при броні: -63,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
444,30
Економія при броні: -52,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
455,20
Економія при броні: -63,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
151,61
Економія при броні: -23,37 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
455,20
Економія при броні: -63,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
455,20
Економія при броні: -63,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
1.0 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
455,20
Економія при броні: -63,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
432,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
432,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
445,30
Економія при броні: -53,10 грн