Альфаполістатин (Alphapolistatin)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 441 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
445,30
Економія при броні: -45,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
432,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
454,61
Економія при броні: -62,09 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
453,93
Економія при броні: -24,39 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
432,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
460,03
Економія при броні: -28,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
432,30 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
392,70
Економія при броні: -11,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
432,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
297,44
Економія при броні: -11,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
449,05
Економія при броні: -60,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
432,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
432,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
457,17
Економія при броні: -27,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
442,95
Економія при броні: -19,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
432,30 грн