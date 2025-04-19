Альфаполістатин (Alphapolistatin)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 190 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
444,06
Економія при броні: -82,15 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
451,99
Економія при броні: -89,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
451,77
Економія при броні: -48,83 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
455,20
Економія при броні: -70,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
454,97
Економія при броні: -92,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
455,92
Економія при броні: -24,77 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
432,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
448,71
Економія при броні: -87,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
450,32
Економія при броні: -87,63 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
448,07
Економія при броні: -79,60 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
454,49
Економія при броні: -84,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
455,27
Економія при броні: -85,34 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
445,00
Економія при броні: -83,92 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
432,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
432,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
451,64
Економія при броні: -20,65 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
452,03
Економія при броні: -21,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
461,70
Економія при броні: -31,66 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
452,60
Економія при броні: -21,51 грн