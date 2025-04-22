Альфаполістатин (Alphapolistatin)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 55 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
432,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
432,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
432,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
432,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
432,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
459,24
Економія при броні: -28,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
432,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
453,24
Економія при броні: -69,31 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
455,30
Економія при броні: -62,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
445,90
Економія при броні: -61,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
456,91
Економія при броні: -72,98 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
432,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
449,18
Економія при броні: -18,64 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
432,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
148,35
Економія при броні: -17,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
458,38
Економія при броні: -73,87 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
432,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
457,17
Економія при броні: -27,25 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Альфаполістатин капсули 350 мг №30
Бовіос Фарм
432,30 грн