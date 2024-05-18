Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції СССДієтичні добавки, що сприяють нормалізації ліпідного обмінуАльфаполістатинЦіни в аптеках

Альфаполістатин капсули 350 мг, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (572065) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 145 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
360,08
Економія: -38,88 грн
321,20 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1), капсули (1)
342,71
Економія: -37,47 грн
305,24 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (2)
378,20
Економія: -74,20 грн
304,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
364,81
Економія: -65,34 грн
299,47 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (1)
404,50
Економія: -100,50 грн
304,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1)
343,32 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
348,99
Економія: -48,05 грн
300,94 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1), капсули (1)
346,81
Економія: -35,08 грн
311,73 грн
Не болей! семья аптек
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (2)
351,06
Економія: -37,33 грн
313,73 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
371,67
Економія: -57,28 грн
314,39 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
339,99
Економія: -39,05 грн
300,94 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
352,53
Економія: -40,80 грн
311,73 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
294,97 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
374,27
Економія: -62,54 грн
311,73 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
356,65
Економія: -44,40 грн
312,25 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: капсули (20)
344,78
Економія: -31,05 грн
313,73 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
351,66
Економія: -37,93 грн
313,73 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1), капсули (2)
332,12
Економія: -19,55 грн
312,57 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
318,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
318,60 грн