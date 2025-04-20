Зубна паста Колгейт елмекс сенситив плюс (Toothpaste Colgate elmex sensetive plus)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 183 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
145,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
145,20 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
145,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
156,00
Економія при броні: -16,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
145,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
145,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
145,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
145,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
145,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
145,20 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
145,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
145,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
145,20 грн