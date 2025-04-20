Київ
Зубна паста Колгейт елмекс сенситив плюс (Toothpaste Colgate elmex sensetive plus)

Зубна паста Колгейт елмекс сенситив плюс (Toothpaste Colgate elmex sensetive plus)

Запоріжжя (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 183 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
145,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
116,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
145,20 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
145,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
126,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
165,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
156,00
Економія при броні: -16,00 грн
140,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
122,77 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
145,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
145,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
119,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
145,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
126,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
165,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
145,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
145,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
145,20 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
145,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
145,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
145,20 грн
ГоловнаКошикОбране