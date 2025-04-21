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Зубна паста Колгейт елмекс сенситив плюс (Toothpaste Colgate elmex sensetive plus)

Зубна паста Колгейт елмекс сенситив плюс (Toothpaste Colgate elmex sensetive plus)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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Доступно в 141 аптеках у Кривий Ріг
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ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
165,00 грн
Аптека копійка
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Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
145,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
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Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
111,34 грн
Аптека інтернет цін
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Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
145,20 грн
Аптека копійка
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Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
145,20 грн
Аптека низьких цін
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Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
145,20 грн
Аптека низьких цін
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Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
145,20 грн
Аптека копійка
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Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
145,20 грн
Подорожник
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Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
165,00 грн
Аптека копійка
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Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
145,20 грн
Аптека оптових цін
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Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
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Colgate-Palmolive Company
117,32 грн
Аптека низьких цін
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Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
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Colgate-Palmolive Company
145,20 грн
Подорожник
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Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
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Colgate-Palmolive Company
165,00 грн
Мед-сервіс
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Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
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Colgate-Palmolive Company
116,70 грн
Аптека копійка
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Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
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Colgate-Palmolive Company
145,20 грн
Аптека низьких цін
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Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
145,20 грн
Аптека бам
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Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
145,20 грн
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Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС") 75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
145,20 грн
Аптека інтернет цін
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Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
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Colgate-Palmolive Company
145,20 грн
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Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
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Colgate-Palmolive Company
165,00 грн
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