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SWISS ENERGY by DR.FREI ТРАВ'ЯНІ ЛЬОДЯНИКИ 20 АЛЬПІЙСЬКИХ ТРАВ ЕВКАЛІПТ ТА МЕНТОЛ льодяники, №12 - Львів (552288) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (10)
73,18 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (8)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Зелена, 147
Всього: упаковка (3)
79,84 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Пасічна, 84-А
Всього: упаковка (3)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
Всього: упаковка (7)
66,53 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (3)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Торговиця, 1/10
Всього: упаковка (3)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Броди, вул. Золота, 24
Всього: упаковка (1)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Почаїв, пл. Шевченко Тараса, 3-Г
Всього: упаковка (11)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
Всього: упаковка (3)
66,53 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 28
Всього: упаковка (3)
66,53 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 34
Всього: упаковка (4)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Всього: упаковка (3)
73,18 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:30
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: упаковка (3)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 10
Всього: упаковка (3)
69,86 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (3)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Крихівці, вул. Слобідська, 2
Всього: упаковка (4)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 164
Всього: упаковка (3)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65
Всього: упаковка (3)
68,53 грн