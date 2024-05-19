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Аводель таблетки 1,5 мг блістер, №1 - Львів (500760) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 100 аптеках
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
251,28
Економія: -13,11 грн
238,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
237,01 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
279,33
Економія: -1,42 грн
277,91 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (239)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
260,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
280,99
Економія: -34,09 грн
246,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
232,85 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (3)
282,20
Економія: -41,20 грн
241,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
289,64
Економія: -42,74 грн
246,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
289,64
Економія: -42,74 грн
246,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
222,81
Економія: -10,67 грн
212,14 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (8)
287,50
Економія: -46,50 грн
241,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (3)
290,77
Економія: -61,84 грн
228,93 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
276,99
Економія: -30,09 грн
246,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
287,48
Економія: -40,58 грн
246,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (239)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
260,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
287,72
Економія: -40,82 грн
246,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
230,94 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
275,99
Економія: -29,09 грн
246,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
289,64
Економія: -42,74 грн
246,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (239)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
260,30 грн