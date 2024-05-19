L-БЕТАРГІН розчин стік 10 мл, №20 - Львів (481113) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 235 аптеках
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Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Аптека нц
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Львів, вул. Городоцька, 59
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека сальве
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2), стік (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
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Львів, вул. Словацького, 2
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Swiss pharmacy
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Львів, вул. Дорошенка, 8
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), стік (17)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
D.s.
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Всього: розчин (6)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Подорожник
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Всього: розчин (8)
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Львів, вул. Шпитальна, 9
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Аптека шар@
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Всього: упаковка (6), стік (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), стік (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Аптека низьких цін
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Всього: розчин (17)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
D.s.
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Аптека бам
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Подорожник
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Всього: розчин (10)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49