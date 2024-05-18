L-БЕТАРГІН розчин стік 10 мл, №20 - Харків (481113) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3), стік (3)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
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Всього: упаковка (1), стік (11)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (7), стік (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Аптека оптових цін
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Всього: упаковка (2), стік (14)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), стік (1)
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Харків, вул. Сумська, 6
Аптека 9-1-1
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Харків, пл. Конституції, 1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2), стік (8)
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Харків, вул. Молочна, 6
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4), стік (13)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2), стік (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека оптових цін
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Всього: стік (18)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2), стік (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), стік (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18