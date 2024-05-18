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L-БЕТАРГІН розчин стік 10 мл, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (481113) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 311 аптеці
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (5), стік (17)
846,20
Економія: -123,32 грн
722,88 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (11)
750,94
Економія: -28,06 грн
722,88 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: стік (4)
900,60
Економія: -165,50 грн
735,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: стік (11)
1165,30
Економія: -454,70 грн
710,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2), стік (7)
862,96
Економія: -120,27 грн
742,69 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (1), стік (3)
963,40
Економія: -228,30 грн
735,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: стік (11)
737,60 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
813,99
Економія: -99,41 грн
714,58 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (2)
1084,10
Економія: -349,00 грн
735,10 грн
Аптека соціальних цін
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (2)
959,50
Економія: -224,40 грн
735,10 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (1), стік (4)
1144,40
Економія: -409,30 грн
735,10 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: стік (12)
1035,40
Економія: -300,30 грн
735,10 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (3), стік (15)
813,07
Економія: -117,23 грн
695,84 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: стік (14)
1015,10
Економія: -280,00 грн
735,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: розчин (18)
745,41 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (3), стік (11)
769,85
Економія: -74,74 грн
695,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (3), стік (3)
888,11
Економія: -192,18 грн
695,93 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
786,99
Економія: -72,41 грн
714,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (8), стік (10)
837,74
Економія: -141,90 грн
695,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
702,59 грн