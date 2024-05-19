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Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ "БЛИСКУЧІ ЛОКОНИ"Ціни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ "БЛИСКУЧІ ЛОКОНИ" 300 мл - Львів (572489) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
149,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Хімічна, 5
Всього: упаковка (1)
175,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1)
174,94
Економія: -19,77 грн
155,17 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кульпарківська, 95
Всього: упаковка (2)
175,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Кульпарківська, 95
Всього: упаковка (2)
175,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Любінська, 89
Всього: упаковка (2)
175,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1)
184,61
Економія: -29,69 грн
154,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (3)
175,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (2)
175,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Орлика Пилипа, 4
Всього: упаковка (1)
175,00 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (2)
175,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
175,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Всього: упаковка (1)
156,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:45
Львів, просп. Червоної Калини, 60
Всього: упаковка (1)
175,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 97
Всього: упаковка (2)
175,00 грн
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 22-А
Всього: упаковка (1)
156,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новий Розділ, вул. Винниченка, 37
Всього: упаковка (2)
175,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (1)
196,45
Економія: -29,45 грн
167,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Мостиська, вул. Хмельницького Богдана, 7
Всього: упаковка (2)
175,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Золочів, вул. Коновальця Євгена, 48
Всього: упаковка (1)
175,00 грн