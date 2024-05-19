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Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ "БЛИСКУЧІ ЛОКОНИ"Ціни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ "БЛИСКУЧІ ЛОКОНИ" 500 мл - Львів (554873) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 4
Всього: упаковка (1)
180,23 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Зелена, 115
Всього: упаковка (2)
179,40 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Всього: упаковка (3)
179,72 грн
В інших містах:
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Брюховичі, вул. Львівська, 23-А
Всього: упаковка (2)
180,02
Економія: -2,50 грн
177,52 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Жовква, вул. Львівська, 76-А
Всього: упаковка (1)
178,92 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 2
Всього: упаковка (1)
179,91 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (1)
177,95 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 17:45
Перемишляни, вул. Галицька, 45
Всього: упаковка (2)
179,99 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Судова Вишня, пл. Франка Івана, 1
Всього: упаковка (1)
179,71
Економія: -1,10 грн
178,61 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (2)
172,65
Економія: -0,21 грн
172,44 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
178,77
Економія: -1,33 грн
177,44 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Рогатин, пл. Роксолани, 28
Всього: упаковка (1)
172,03
Економія: -0,35 грн
171,68 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рогатин, вул. Галицька, 64
Всього: упаковка (1)
170,70
Економія: -0,48 грн
170,22 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Червоноград, вул. Шухевича, 12-А
Всього: упаковка (1)
179,14
Економія: -1,51 грн
177,63 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Червоноград, вул. Шептицького, 1-А
Всього: упаковка (2)
179,81
Економія: -2,95 грн
176,86 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Червоноград, вул. Бандери Степана, 11
Всього: упаковка (1)
180,37 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
172,39
Економія: -0,02 грн
172,37 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 13
Всього: упаковка (3)
177,60
Економія: -0,60 грн
177,00 грн
Аптека сімейна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дрогобич, вул. Шевська, 8
Всього: упаковка (2)
180,31 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Стрий, вул. Олесницького, 1
Всього: упаковка (2)
179,66 грн