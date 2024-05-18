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Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ "БЛИСКУЧІ ЛОКОНИ"Ціни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ "БЛИСКУЧІ ЛОКОНИ" 500 мл - Харків (554873) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
Всього: упаковка (1)
125,03 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 118
Всього: упаковка (1)
124,64 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 243
Всього: упаковка (2)
162,53
Економія: -0,77 грн
161,76 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 6-А
Всього: упаковка (2)
123,92 грн
Йод
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (1)
162,48
Економія: -1,32 грн
161,16 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Всього: упаковка (1)
162,95
Економія: -1,60 грн
161,35 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
Всього: упаковка (2)
124,77 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 5
Всього: упаковка (1)
162,09 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Всього: упаковка (1)
232,03 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 9/13
Всього: упаковка (2)
125,41
Економія: -0,61 грн
124,80 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Львівська, 22
Всього: упаковка (2)
125,32 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 19
Всього: упаковка (2)
162,01
Економія: -0,98 грн
161,03 грн
Аптека сімейна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
Всього: упаковка (1)
165,67
Економія: -0,71 грн
164,96 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Орлика Пилипа, 12-Б
Всього: упаковка (1)
166,78 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Героїв Майдану, 14
Всього: упаковка (1)
165,77
Економія: -1,18 грн
164,59 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 55
Всього: упаковка (1)
105,66
Економія: -0,70 грн
104,96 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Покровська, 47
Всього: упаковка (1)
172,27
Економія: -0,03 грн
172,24 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, просп. Миру, 8
Всього: упаковка (2)
172,86
Економія: -2,50 грн
170,36 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Брацлав, вул. Незалежності, 3
Всього: упаковка (1)
167,66 грн
Здорова родина
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Зачинено
Немирів, вул. Шевченка Тараса, 26
Всього: упаковка (2)
167,91
Економія: -2,70 грн
165,21 грн