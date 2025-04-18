Київ (адресу не вказано)
Доступно в 469 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
АМАРЕЛІН супозиторії №10
Озимук Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
АМАРЕЛІН супозиторії №10
Озимук Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
АМАРЕЛІН супозиторії №10
Озимук Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
АМАРЕЛІН супозиторії №10
Озимук Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
АМАРЕЛІН супозиторії №10
Озимук Фарм
639,50
Економія при броні: -80,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
АМАРЕЛІН супозиторії №10
Озимук Фарм
612,29
Економія при броні: -56,68 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
АМАРЕЛІН супозиторії №10
Озимук Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
АМАРЕЛІН супозиторії №10
Озимук Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
АМАРЕЛІН супозиторії №10
Озимук Фарм
567,81
Економія при броні: -45,57 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
АМАРЕЛІН супозиторії №10
Озимук Фарм
639,30
Економія при броні: -79,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
АМАРЕЛІН супозиторії №10
Озимук Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
АМАРЕЛІН супозиторії №10
Озимук Фарм
602,41
Економія при броні: -40,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
АМАРЕЛІН супозиторії №10
Озимук Фарм
603,30 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
1.4 км
АМАРЕЛІН супозиторії №10
Озимук Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
АМАРЕЛІН супозиторії №10
Озимук Фарм
603,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
АМАРЕЛІН супозиторії №10
Озимук Фарм
597,21
Економія при броні: -21,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
АМАРЕЛІН супозиторії №10
Озимук Фарм
601,03
Економія при броні: -85,25 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
АМАРЕЛІН супозиторії №10
Озимук Фарм
603,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
АМАРЕЛІН супозиторії №10
Озимук Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
АМАРЕЛІН супозиторії №10
Озимук Фарм
603,30 грн