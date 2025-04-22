Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 61 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
АМАРЕЛІН супозиторії №10
Озимук Фарм
639,20
Економія при броні: -90,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
АМАРЕЛІН супозиторії №10
Озимук Фарм
628,80
Економія при броні: -80,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
АМАРЕЛІН супозиторії №10
Озимук Фарм
603,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
АМАРЕЛІН супозиторії №10
Озимук Фарм
603,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
АМАРЕЛІН супозиторії №10
Озимук Фарм
603,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
АМАРЕЛІН супозиторії №10
Озимук Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
АМАРЕЛІН супозиторії №10
Озимук Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
АМАРЕЛІН супозиторії №10
Озимук Фарм
639,20
Економія при броні: -90,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
АМАРЕЛІН супозиторії №10
Озимук Фарм
632,04
Економія при броні: -92,77 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
АМАРЕЛІН супозиторії №10
Озимук Фарм
319,60
Економія при броні: -45,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
АМАРЕЛІН супозиторії №10
Озимук Фарм
603,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
АМАРЕЛІН супозиторії №10
Озимук Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
АМАРЕЛІН супозиторії №10
Озимук Фарм
611,54
Економія при броні: -72,27 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
АМАРЕЛІН супозиторії №10
Озимук Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
АМАРЕЛІН супозиторії №10
Озимук Фарм
603,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
АМАРЕЛІН супозиторії №10
Озимук Фарм
603,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
АМАРЕЛІН супозиторії №10
Озимук Фарм
603,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
АМАРЕЛІН супозиторії №10
Озимук Фарм
639,70
Економія при броні: -91,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
АМАРЕЛІН супозиторії №10
Озимук Фарм
613,51
Економія при броні: -97,75 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
АМАРЕЛІН супозиторії №10
Озимук Фарм
299,13
Економія при броні: -29,48 грн