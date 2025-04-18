Горлоспас-табс (Gorlospas-tabs)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 447 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Біосистеми
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Біосистеми
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Біосистеми
160,10
Економія при броні: -28,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Біосистеми
71,70
Економія при броні: -5,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Біосистеми
146,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Біосистеми
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Біосистеми
153,30
Економія при броні: -39,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Біосистеми
146,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Біосистеми
144,80
Економія при броні: -13,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Біосистеми
73,63
Економія при броні: -14,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Біосистеми
146,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Біосистеми
146,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Біосистеми
146,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Біосистеми
146,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Біосистеми
146,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Біосистеми
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Біосистеми
146,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Біосистеми
146,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Біосистеми
146,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Біосистеми
146,80 грн