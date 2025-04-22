Горлоспас-табс (Gorlospas-tabs)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Біосистеми
146,34
Економія при броні: -4,39 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Біосистеми
143,50
Економія при броні: -21,30 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 161
2.5 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Біосистеми
145,10
Економія при броні: -22,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 35
3.0 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Біосистеми
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Незалежності, 42
4.7 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Біосистеми
143,40
Економія при броні: -21,20 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Мена, вул. Мазепи Гетьмана, 2-Б
63.9 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Біосистеми
140,80
Економія при броні: -18,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Корюківка, пров. Зарічний, 2
73.3 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Біосистеми
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Димер, вул. Соборна, 73
104.5 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Біосистеми
155,44
Економія при броні: -4,66 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хотянівка, вул. Непопа Костянтина, 45
112.3 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Біосистеми
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бахмач, вул. Дружби, 9
112.5 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Біосистеми
146,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Погреби, вул. Соборна, 2
114.2 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Біосистеми
138,70
Економія при броні: -0,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Олімпійська, 10
114.4 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Біосистеми
Вета
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 9
114.5 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Біосистеми
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Біосистеми
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 1
114.8 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Біосистеми
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Москаленка Сергія, 16
114.8 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Біосистеми
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 9
114.9 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Біосистеми
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 14
115.0 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Біосистеми
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 19
115.1 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Біосистеми
138,80
Економія при броні: -16,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 21
115.1 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Біосистеми