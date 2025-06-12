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Кодалі прем'єр крю сироватка (Caudalie premier cru serum)
Кодалі прем'єр крю сироватка (Caudalie premier cru serum)
Запоріжжя
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
68.2 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
5221,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
68.8 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
5221,20
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
250.2 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
3885,05
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
250.9 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
3883,73
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
251.8 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
3883,69
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 56 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
251.8 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
3884,57
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
289.1 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні:
-140,97 грн
4558,03
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
290.3 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
4002,90
грн
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Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
368.1 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
4002,90
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
431.5 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
4698,99
Економія при броні:
-140,97 грн
4558,02
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
434.3 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні:
-140,97 грн
4558,03
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
435.1 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
5221,20
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
435.4 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
5221,20
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
436.2 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні:
-140,97 грн
4558,03
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
440.6 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
4002,90
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
440.9 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
4002,90
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
441.7 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні:
-140,97 грн
4558,03
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
441.9 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
3887,80
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16-А
441.9 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
4002,90
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 56 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
442.0 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
4002,90
грн
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