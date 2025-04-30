Кодалі прем'єр крю сироватка (Caudalie premier cru serum)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Одеса
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
4.1 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
344.5 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
345.0 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
348.3 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
349.5 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
394.6 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
394.9 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
421.1 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
4698,99
Економія при броні: -140,97 грн
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Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
424.0 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
428.9 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
430.0 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
4698,99
Економія при броні: -140,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
432.7 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
434.1 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
434.7 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
434.7 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
435.0 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Молодіжна, 7
435.5 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, просп. Мартинова, 12
435.7 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
435.8 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
436.8 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн