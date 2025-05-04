Кодалі прем'єр крю сироватка (Caudalie premier cru serum)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Дніпро
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
6.6 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
6.7 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
193.6 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
194.2 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
195.0 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
195.2 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
238.6 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
239.7 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Бровари, вул. Київська, 316
378.4 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
379.4 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
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Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Лісники, вул. Ватутіна, 170
379.9 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
381.4 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Київ, шосе Столичне, 103
381.4 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
386.0 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
386.2 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
386.5 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
387.2 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
387.2 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
387.2 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
387.3 км
КОДАЛІ PREMIER CRU СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie