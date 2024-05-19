Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ВЕСТИБУЛЯРНИХ ПОРУШЕНЬЗасоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень (запамороченні)БетагістинБетагістин-КВЦіни в аптеках

Бетагістин-КВ таблетки 8 мг, №30 - Харків (480995) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 47 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
135,94
Економія: -4,69 грн
131,25 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
136,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
136,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
136,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
136,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2), таблетки (1)
128,91 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: таблетки (1)
142,44 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
142,17 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
136,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
136,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
131,72 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
142,90
Економія: -11,16 грн
131,74 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
136,00 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
136,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
144,53
Економія: -40,54 грн
103,99 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: таблетки (1)
120,12 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
136,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
156,56
Економія: -45,69 грн
110,87 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
136,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
146,89
Економія: -14,36 грн
132,53 грн