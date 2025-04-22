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Кодалі крем-ексфоліант (Caudalie cream-exfoliant)
Кодалі крем-ексфоліант (Caudalie cream-exfoliant)
Одеса
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
344.5 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні:
-179,81 грн
719,24
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
345.0 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
925,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
348.3 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
832,40
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
348.4 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні:
-179,81 грн
719,24
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
349.5 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні:
-179,81 грн
719,24
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
366.2 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
832,40
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
394.6 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
1032,20
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
394.9 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
1032,20
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 265-А
407.1 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
999,02
Економія при броні:
-199,81 грн
799,21
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
421.1 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
999,05
Економія при броні:
-199,81 грн
799,24
грн
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Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
424.0 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні:
-179,81 грн
719,24
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
428.8 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні:
-179,81 грн
719,24
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
430.0 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
999,05
Економія при броні:
-199,81 грн
799,24
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
431.1 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
999,02
Економія при броні:
-199,81 грн
799,21
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
432.7 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
999,05
Економія при броні:
-199,81 грн
799,24
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
434.1 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
1032,20
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
434.7 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
832,40
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
435.0 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні:
-179,81 грн
719,24
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Білогородка, вул. Будівельна, 19
435.3 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні:
-179,81 грн
719,24
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Молодіжна, 7
435.5 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
832,40
грн
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