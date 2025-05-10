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Кодалі крем-ексфоліант (Caudalie cream-exfoliant)
Кодалі крем-ексфоліант (Caudalie cream-exfoliant)
Миколаїв
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
255.7 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
765,80
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
279.2 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні:
-26,97 грн
872,08
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
279.9 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
851,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
285.5 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
1032,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
285.9 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
1032,20
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
351.4 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні:
-26,97 грн
872,08
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
366.9 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні:
-26,97 грн
872,08
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
367.0 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
765,80
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
368.5 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні:
-26,97 грн
872,08
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
385.9 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
999,05
Економія при броні:
-29,97 грн
969,08
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
388.4 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
999,02
Економія при броні:
-29,97 грн
969,05
грн
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Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
388.7 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні:
-26,97 грн
872,08
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Столичне, 103
393.1 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні:
-26,97 грн
872,08
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
396.5 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
999,05
Економія при броні:
-199,81 грн
799,24
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
397.4 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні:
-26,97 грн
872,08
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
398.6 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
999,05
Економія при броні:
-29,97 грн
969,08
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
398.7 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
999,05
Економія при броні:
-29,97 грн
969,08
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
399.9 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
1032,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
400.1 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
765,80
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
400.1 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
765,80
грн
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