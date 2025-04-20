Кодалі крем-ексфоліант (Caudalie cream-exfoliant)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Львів
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
3.0 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні: -179,81 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Тичини Павла, 3
46.8 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні: -179,81 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Героїв Майдану, 10
63.1 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні: -179,81 грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
64.5 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні: -179,81 грн
Аптека біля ратуші
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
113.6 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 265-А
225.6 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
999,02
Економія при броні: -199,81 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
323.2 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні: -179,81 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
325.0 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
325.4 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні: -179,81 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
334.6 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні: -179,81 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
445.0 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2
447.0 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
999,02
Економія при броні: -199,81 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стоянка, вул. Київська, 10
447.6 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні: -179,81 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білогородка, вул. Будівельна, 19
448.0 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні: -179,81 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 140-А
453.7 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
999,05
Економія при броні: -199,81 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 20
458.3 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
999,02
Економія при броні: -199,81 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Молодіжна, 7
458.4 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 96
459.7 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
460.1 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
999,05
Економія при броні: -199,81 грн